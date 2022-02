Comunicado do Business Wire :Ariel

Ariel lançou um novo filme - #SeeEqual, que levanta uma questão pertinente - "se os homens podem dividir a carga igualmente com outros homens, por que não com suas esposas?". Isso leva adiante o movimento premiado de Ariel, #ShareTheLoad, que defende a igualdade dentro das famílias desde 2015.

Ariel India launches new film with the message - 'When we #SeeEqual, we #ShareTheLoad' in an attempt to drive conversation and give men one more reason to divide the responsibility of household chores (Photo: Business Wire)

Durante o confinamento, milhões de homens indianos se entregaram a tarefas domésticas, demonstrando que os homens podem assumir tarefas domésticas. Sem surpresa, 73%* dos homens em uma pesquisa concordaram que faziam sua parte das tarefas domésticas quando estavam com outros homens ou colegas de quarto. No entanto, apenas 25% das famílias urbanas indianas afirmam que os homens #ShareTheLoad igualmente. Os mesmos homens, que faziam os afazeres domésticos quando moravam com outros homens, deixam de fazê-lo quando moram com as esposas. Além disso, 80% das mulheres acreditam que seus parceiros sabem fazer tarefas domésticas, mas optam por não fazê-las. Essa "escolha" sinaliza um problema de mentalidade decorrente de anos de viés inconsciente. Ariel está lembrando às famílias que a verdadeira igualdade só se reflete quando as tarefas domésticas são compartilhadas. Porque quando #SeeEqual, #ShareTheLoad igualmente!

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=DA64FF7MR58

O filme, que recebe uma resposta esmagadora globalmente, reflete a realidade de hoje. Por um lado, a mulher se recusa a aceitar a desigualdade em seu casamento e, por outro, mostra do que os homens são capazes. Sejam amigos, irmãos ou um casal - eles representam os homens de hoje que estão abertos à mudança, que #SeeEqual e #ShareTheLoad.

Ariel defende a desigualdade doméstica há 7 anos com o movimento #ShareTheLoad - https://www.ariel.in/en-in/about-ariel/share-the-load/the-share-the-load-journey.

"Com Ariel #ShareTheLoad, nos esforçamos para desencadear conversas significativas, ajudando a impulsionar mudanças positivas. Com #SeeEqual, queremos abordar anos de preconceito e condicionamento inconscientes, que podem estar atrapalhando todos nós que compartilhamos a carga. Um relatório recente do Fórum Econômico Mundial afirma que, no atual ritmo de mudança, a paridade de gênero ainda está a 135 anos de distância! Isso é muito tempo para esperarmos por algo que vem naturalmente para os homens quando eles interagem uns com os outros. A comunicação deste ano é baseada neste simples insight - quando os homens podem ShareTheLoad igualmente com outros homens, então por que não com suas esposas? Porque sabemos que quando #SeeEqual, #ShareTheLoad igualmente", disse Sharat Verma, diretor de marketing da P&G India; Vice-presidente, Fabric Care, P&G Índia.

