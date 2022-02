Comissário da MLS adverte que EUA não é lugar de aposentadoria de astros

Embora aprecie o interesse manifestado por Neymar e Lionel Messi, o comissário da MLS, Don Garber, alertou nesta terça-feira que a liga norte-americana de futebol não é um retiro para estrelas globais.

Em sua coletiva de imprensa antes do início da nova temporada no sábado, Garber se referiu a comentários de Neymar que manifestou seu desejo de jogar nos Estados Unidos por pelo menos uma temporada quando seu contrato com o Paris Saint-Germain expirar em 2025.

"O campeonato lá é curto, então você tem três ou quatro meses de férias (...) Ele permite que você jogue muito mais anos", disse o astro brasileiro de 30 anos, há poucos dias no podcast e Programa do YouTube "Fenômenos".

Questionado sobre a vontade manifestada por estrelas como Neymar e Messi de um dia jogar na MLS, o comissário Garber destacou que a liga já passou dos dias de precisar atrair a atenção por meio da aposentadoria de grandes nomes.

"Não precisamos trazer um jogador de grande nome no final de sua carreira porque ele decidiu que quer se aposentar da MLS", disse ele. "Se eles não vierem aqui para jogar e contribuir de maneira significativa para seus times e nossa liga, e respeitar a liga e seus fãs, então não os queremos na MLS".

"Queremos que nossa história seja sobre jovens jogadores que chegam aqui em seus primeiros dias ou no auge de suas carreiras e fazem da nossa liga sua escolha", disse Garber.

O argentino Lionel Messi, de 34 anos e parceiro de Neymar no PSG, disse há alguns meses que se sentia atraído pela possibilidade de no futuro jogar nos Estados Unidos, ideia também manifestada na semana passada pelo colombiano James Rodríguez, de 30 anos.

Garber citou o suíço Xherdan Shaqiri, recentemente contratado pelo Chicago Fire aos 30 anos, como exemplo de que cada vez mais jogadores optam por atuar nos Estados Unidos em um momento de plenitude na carreira.

"Estou orgulhoso por trazer jogadores com 30 anos ou menos", disse ele.

O comissário, no entanto, reconheceu o valor aportado por alguns craques que praticamente penduraram as chuteiras na MLS, como David Beckham, e outros veteranos que chegaram com mentalidade competitiva.

Neste último caso, Garber lamentou que a chegada do sueco Zlatan Ibrahimovic ao Los Angeles Galaxy em 2018 tenha sido vista de forma diferente quando ele retornou ao Milan um ano depois, quando "ninguém disse que ele iria se aposentar na Itália".

"Francamente, me senti insultado com isso", disse o dirigente.

Além de Shaqiri, outros jogadores de renome mundial que vão se juntar à MLS nesta temporada são o italiano Lorenzo Insigne (Toronto FC) e o brasileiro Douglas Costa (Galaxy).

