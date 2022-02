Começa julgamento de médico de Ohio acusado de 14 assassinatos

Começou nesta terça-feira(22) no estado americano de Ohio o julgamento de um médico acusado de 14 assassinatos por prescrever analgésicos a pacientes em estado grave.

William Husel, de 46 anos, responde por mortes que ocorreram no hospital Mount Carmel West, em Columbus, entre fevereiro de 2015 e novembro de 2018.

Husel, que se declarou inocente, foi originalmente indiciado por 25 acusações de assassinato, mas 11 delas foram indeferidas por um juiz em janeiro, a pedido dos promotores.

Os pacientes que morreram estavam na unidade de terapia intensiva do hospital e tinham idades entre 37 e 82 anos.

"O Estado mostrará que suas ações não foram meramente acidentais ou negligência médica", disse a promotora Janet Grubb em sua declaração de abertura.

"Elas constituíram de fato assassinatos", acrescentou.

Grubb disse que as provas a serem apresentadas no julgamento "irão estabelecer que as ações de William Husel causaram a morte desses pacientes".

"Nem todas essas pessoas estavam em estado terminal na data de sua morte", disse ela.

"Alguns dos assassinados poderiam ter saído do hospital para ir para casa ou para o sanatório."

Husel, que foi demitido do hospital em dezembro de 2018 e teve sua licença médica cassada, é acusado de prescrever doses letais de fentanil e benzodiazepínicos. O julgamento deve durar cerca de dois meses.

