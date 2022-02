Cerca de 20 civis são mortos em ataques no Níger

Quase 20 civis foram mortos no domingo no oeste do Níger em dois ataques de supostos jihadistas do Mali, informaram fontes locais nesta terça-feira (22).

Os agressores "atacaram primeiro a cidade de Tizigorou, onde houve três ou quatro mortes, e depois um veículo não muito longe dali", deixando vários passageiros mortos, disse à AFP um parlamentar da região de Tillabéri.

O parlamentar acrescentou que "algumas pessoas falam em 17 ou 18 mortes".

"Houve 18 mortos: 14 no ataque ao caminhão, 3 que foram surpreendidos pelos agressores em uma montanha e outro no ataque à cidade de Tizigorou", disse um morador local à AFP.

Segundo o deputado, 8 pessoas ficaram feridas.

Em 2021, supostos jihadistas aumentaram os ataques contra civis em cidades e campos na área de Banibangou.

A imensa e instável região de Tillabéri, com uma área de 100.000 km2, situa-se na chamada zona das "três fronteiras" entre Níger, Burkina Faso e Mali.

Desde 2017, a região sofre com as ações sangrentas de grupos jihadistas ligados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI).

