Boric honrado pela presença de opositor nicaraguense em sua posse no Chile

O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, descreveu como uma honra que o famoso escritor Sergio Ramírez, ex-vice-presidente da Nicarágua e reconhecido opositor do governo socialista de Daniel Ortega, compareça à sua posse em 11 de março.

Aos 35 anos, Boric será o presidente mais jovem da história do Chile. A cerimônia de posse será no Congresso, no porto de Valparaíso (centro). Ramírez foi convidado diretamente pela esquerda chilena através de uma carta enviada há duas semanas.

"Muito obrigado a @gabrielboric por seu convite para participar do ato de sua posse como presidente constitucional do Chile e novamente minha gratidão por sua solidariedade com nossa Nicarágua", respondeu o escritor e jornalista nicaraguense, em mensagem transmitida nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Uma honra, companheiro. Por suas lutas que são as de um povo. Por suas palavras que são mais fortes que armas. Nos vemos em março", respondeu Boric.

Ramírez, de 79 anos, passou de uma das personalidades da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) e vice-presidente da Nicarágua entre 1985 e 1990, a um crítico severo da liderança de Daniel Ortega.

Em 2021, o governo Ortega ordenou a prisão de Ramírez por um suposto crime de lavagem de dinheiro, o que o obrigou a sair da Nicarágua para viver na Espanha.

Ramírez tornou-se o primeiro centro-americano a ganhar o Prêmio Cervantes, em 2017.

Outras personalidades latino-americanas que, segundo a imprensa chilena, receberam convites para assistir à posse de Boric são o candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, o ex-presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva e o parlamentar espanhol e líder do Más País, Íñigo Errejón.

msa/llu/jc/mvv

Tags