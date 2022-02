Acordo nuclear com o Irã pode ser finalizado nos próximos dias, dizem fontes

Um acordo nuclear com o Irã pode ser finalizado em Viena nos próximos dias, disseram autoridades envolvidas nas negociações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez da restauração do acordo um dos principais objetivos da política externa. A Casa Branca vê um acordo que restringe o programa nuclear do Irã como chave para a estabilidade no Oriente Médio, permitindo que os EUA se concentrem na China e na Rússia.

Qualquer acordo provavelmente precisaria da aprovação final dos líderes dos países envolvidos: EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, China e Irã. Entre as questões não resolvidas mais importantes está quantas sanções dos EUA serão eliminadas.

"Os EUA devem provar sua vontade de suspender as principais sanções", disse o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, na segunda-feira.

As sanções petrolíferas dos EUA provavelmente serão totalmente suspensas apenas quando o Irã tomar as medidas necessárias para reduzir seu trabalho nuclear, dizem pessoas próximas às negociações. Isso significa uma espera de vários meses até que as exportações de petróleo iranianas possam reentrar totalmente nos mercados internacionais e as empresas ocidentais possam começar a discutir futuros acordos com Teerã.

Autoridades dos EUA e da Europa indicaram que querem um acordo até o final de fevereiro, por causa dos avanços no trabalho nuclear do Irã. Diplomatas ocidentais alertaram que podem deixar a mesa de negociações nos próximos dias se um acordo não estiver ao alcance.

