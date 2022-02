Zelensky tem conversas 'urgentes' com Macron e Sholz após sinalizações russas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta segunda-feira, 21, com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o homólogo francês, Emmanuel Macron sobre os recentes desdobramentos da crise que envolve seu país e a Rússia. Em seu Twitter, o ucraniano escreveu que teve os contatos "urgentes" após as "declarações feitas na reunião do Conselho de Segurança da Federação Russa". Segundo Zelensky, o Conselho Nacional de Segurança e Defesa de seu país foi convocado.

Mais cedo, a Rússia deu indicativos de que reconheceria a soberania das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Em reunião do Conselho de Segurança russo, o principal negociador sobre a situação em Donbass, Dmitry Kozak, disse acreditar que a Ucrânia "não irá aderir nunca aos acordos de Minsk". "Precisamos responder à pergunta, feita há um longo tempo, sobre o reconhecimento de regiões separatistas", disse Putin. "Vemos as ameaças e a chantagem pelo Ocidente. Vemos e sabemos por quê as fazem".

Uma a uma, diversas autoridades ligadas à segurança da Rússia defenderam o por quê de acreditarem que Donetsk e Luhansk, que integram a região de Donbass, devem se tornar independentes. Mais tarde, Putin teve conversas telefônicas com Macron e Scholz. O russo informou que irá assinar um decreto reconhecendo a independência das regiões.

