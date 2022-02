Villarreal busca surpreender a Juventus na Champions

O Villarreal recebe nesta terça-feira a Juventus no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, com o objetivo de dar um passo para chegar às quartas pela terceira vez em sua história.

O 'Submarino Amarelo' soube sofrer na última partida da fase de grupos contra a Atalanta para garantir a presença no mata-mata da Champions. Agora, terá que subir seu nível para enfrentar a tradicional Juventus.

O time de Unai Emery atravessa bom momento na temporada, vindo de um empate e três vitórias, a última no sábado sobre o Granada (4-1), um resultado que o coloca a um passo da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

"Estamos num bom momento, numa boa dinâmica e isso nos dá muita confiança para encarar esta partida", afirmou nesta segunda-feira em coletiva de imprensa o atacante Alberto Moreno.

A equipe espanhola teve um início de temporada complicado, mas pouco a pouco foi encontrando uma regularidade de jogo e resultado no Campeonato Espanhol, algo que pretende manter a nível europeu.

O Villarreal chega para o duelo com alguns desfalques significativos, como os de Francis Coquelin e de Gerard Moreno. O meia Étienne Capoue, que não disputou os últimos dois jogos em função de dores musculares, ainda é dúvida.

Por outro lado, Emery poderá contar com Arnaut Danjuma, autor de três gols na vitória sobre o Granada e que se tornou a estrela da equipe desde que foi comprado junto ao Bornemouth no início da temporada.

O atacante holandês soma 12 gols, um terço deles na Champions, na qual se tornou uma peça-chave para que o Villarreal se classificasse para as oitavas de final.

O Villarreal também apostará no argentino Giovanni Lo Celso, contratado na última janela de transferência e que vem recebendo cada vez mais oportunidades na equipe titular.

A Juventus, quarta colocada no Campeonato Italiano, se classificou em primeiro de seu grupo na Champions e disputa o mata-mata da competição continental pelo oitavo ano consecutivo.

na temporada 2020-2021, ainda com Cristiano Ronaldo na equipe, a Juve foi surpreendentemente derrotada na oitavas pelo Porto.

A 'Velha Senhora' vem de tropeço no Campeonato Italiano no último fim de semana, quando empatou em 1 a 1 com o Torino.

Contra o Villarreal, a Juve não poderá contar com o atacante argentino Paulo Dybala, que sofreu um estiramento na coxa esquerda, nem com o zagueiro Daniele Rugani, também lesionado.

"É uma pena a ausência de Dybala, porque ele vinha jogando muito bem", lamentou nesta segunda-feira o técnico Massimiliano Allegri.

As lesões, sofridas durante a partida contra o Torino, se juntam às de Federico Chiesa e Giorgio Chiellini.

Prováveis escalações:

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Iborra, Parejo, Alberto Moreno, Chukwueze - Lo Celso, Danjuma. Técnico: Unai Emery

Juventus: Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Sandro, Danilo - Zakaria, Locatelli, Rabiot - McKennie, Morata, Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

