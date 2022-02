UE vai reagir 'com firmeza' a reconhecimento russo de separatistas da Ucrânia

A União Europeia considera o reconhecimento por parte da Rússia da independência das regiões separatistas da Ucrânia uma "flagrante violação do direito internacional" e reagirá "com firmeza", anunciaram os líderes da UE nesta segunda-feira (21) após o discurso do presidente Vladimir Putin.

"O reconhecimento dos dois territórios separatistas na #Ucrânia é uma flagrante violação do direito internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de #Minsk. A UE e seus parceiros reagirão com unidade, firmeza e determinação em solidariedade à Ucrânia", afirmaram o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, no Twitter.

