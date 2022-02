UE impõe sanções sobre 5 membros da Duma russa envolvidas nas eleições da Crimeia

O Conselho Europeu impôs, nesta segunda-feira, 21, sanções a cinco membros do Poder Legislativo russo, a Duma. Os cidadãos foram escolhidos para representar a "ilegalmente" da anexação da península da Crimeia e a cidade de Sevastopol na mais recente eleição legislativa da Rússia, em 19 de setembro de 2021. Ao todo, as medidas restritivas do bloco para integridade territorial da Ucrânia passam a valer para o total de 193 pessoas e 48 entidades.

Em nota, o Conselho diz estar adotando tais ações pelo fato dos acusados "apoiarem ativamente ações e implementarem políticas que minam ou ameacem a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia". A União Europeia (UE) destaca que não reconhece "a anexação ilegal da Crimeia e da cidade de Sebastopol pela Federação Russa e continua a condenar a violação russa do direito internacional".

De acordo com o comunicado, os alvos das medidas estão sujeitos ao congelamento de ativos e proibição de viagens, o que os impede de entrar ou transitar pela UE. Os atos jurídicos pertinentes, incluindo os nomes das pessoas em causa, serão publicados no Jornal Oficial da União Europeia.

