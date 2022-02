UE diz que Rússia viola direito internacional e promete sanções

A União Europeia avalia que a Rússia viola o direito internacional ao prosseguir com o reconhecimento das áreas não controladas pelo governo de Donetsk e Luhansk da Ucrânia como entidades independentes. Em comunicado assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, os líderes afirmam que a UE "reagirá com sanções contra os envolvidos neste ato ilegal".

Além de uma "violação flagrante do direito internacional", o caso também fere os acordos de Minsk, segundo o bloco.

"A UE reitera o seu apoio inabalável à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas", diz o documento.

No Twitter, líderes europeus publicaram uma mesma mensagem simultaneamente. Além de von der Leyen e Michel, o Alto Representante da UE, Josep Borrell, fez a postagem, que diz que a UE e os seus parceiros "reagirão com unidade, firmeza e determinação em solidariedade".

