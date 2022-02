Turquia ignora ameaça de sanções e mantém mecenas Kavala preso

Detido há mais de quatro anos sem julgamento, o mecenas turco Osman Kavala continuará preso - decidiu um tribunal de Istambul, nesta segunda-feira (21), ignorando a ameaça de sanções por parte do Conselho da Europa.

O tribunal se retirou brevemente antes de anunciar a decisão no final de uma audiência-relâmpago, nesta segunda, realizada à revelia, observou a AFP.

Osman Kavala é uma figura-chave na sociedade civil turca. O governo de Recep Tayyip Erdogan alega que o réu quer desestabilizar o país. Se for considerado culpado ao final deste processo, pode ser condenado a passar o resto de sua vida na prisão.

Estiveram presentes na audiência a mulher de Kavala, vários diplomatas europeus e americanos e o relator do Parlamento Europeu para a Turquia, Nando Sánchez Amor.

Ancara está sob ameaça de sofrer sanções por parte do Conselho da Europa por este julgamento.

Kavala está sendo processado, principalmente, por ter apoiado as manifestações de 2013 contra o governo. À época, Erdogan era primeiro-ministro. Depois disso, foi acusado de tentar "derrubar o governo", durante a tentativa de golpe de Estado de 2016.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) pediu sua "libertação imediata" e, no início de fevereiro, o Conselho da Europa avançou no processo para impor sanções à Turquia. Estas medidas podem incluir até a exclusão do país do organismo.

