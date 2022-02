TotalEnergies anuncia grande descoberta de petróleo e gás na costa do Suriname

O grupo francês TotalEnergies anunciou, nesta segunda-feira (21), uma "nova descoberta significativa de petróleo e gás" na costa do Suriname, onde esta empresa tem várias licenças de exploração.

Em um comunicado, a TotalEnergies disse estar animada a "continuar" sua "estratégia de exploração" neste "prolífico" setor.

A TotalEnergies tem várias licenças de exploração no litoral do Suriname, incluindo a do bloco 58, onde se deu a descoberta e onde outras "importantes" já haviam sido anunciadas desde 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano passado, porém, a Agência Internacional de Energia (AIE) recomendou que qualquer novo projeto de exploração de combustíveis fósseis (petróleo, gás, carvão) fosse abandonado, como parte de seu roteiro para alcançar a neutralidade mundial de carbono até 2050.

gk/mla/abx/me/zm/tt

Tags