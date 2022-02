Tensão na Ucrânia derruba bolsas na Europa

As principais bolsas europeias fecharam nesta segunda-feira no vermelho, devido ao aumento da tensão na Ucrânia, onde os países ocidentais temem um agravamento do conflito.

A bolsa de Frankfurt caiu 2,07%, e o índice CAC 40, da Bolsa de Paris, 2,04%. O FTSE 100, de Londres, teve baixa de 0,1%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

burs-spm/jvb/js/grp/mb/lb

Tags