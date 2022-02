Scholz considera reconhecimento russo das regiões separatistas da Ucrânia 'uma ruptura unilateral'

O reconhecimento por parte da Rússia da independência das regiões separatistas da Ucrânia representaria uma "ruptura unilateral" dos acordos de Minsk de 2015, disse nesta segunda-feira (21) o chefe de governo alemão Olaf Scholz, após uma conversa telefônica com Vladimir Putin.

Diante da gravidade da situação, o presidente alemão também teve conversas de emergência com o presidente francês Emmanuel Macron, com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski e com "os sócios mais próximos da Alemanha", indicou o porta-voz do Governo, Steffen Hebestreit.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que a UE tem "sanções sobre a mesa" caso a Rússia reconheça as regiões separatistas.

