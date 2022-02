Rússia preparou lista de ucranianos que devem ser assassinados ou capturados, afirma EUA

A Rússia preparou uma lista de ucranianos que devem ser assassinados ou capturados em caso de uma invasão da Ucrânia, afirmou o governo dos Estados Unidos em uma carta enviada ao organismo de direitos humanos da ONU e da qual a AFP obteve uma cópia no domingo.

A carta destaca que Washington está "profundamente preocupado" e alerta para uma potencial "catástrofe de direitos humanos".

O governo dos Estados Unidos tem "informação confiável que indica que as forças russas estão elaborando listas de ucranianos que devem ser assassinados ou enviados para acampamentos após uma ocupação militar", afirma a carta.

"Também temos informação confiável de que as forças russas usariam medidas letais para dispersar protestos pacíficos ou de alguma forma contra-atacar o exercício pacífico da resistência de populações civis", acrescenta a mensagem enviada à Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, a chilena Michelle Bachelet.

A nota, assinada pela embaixadora americana na ONU em Genebra, Bathsheba Nell Crocker, adverte que uma invasão russa da Ucrânia provocaria abusos como sequestros ou tortura, e poderia atingir dissidentes políticos e religiosos e minorias étnicas.

A Rússia enviou mais de 150.000 soldados para a fronteira com a Ucrânia nas últimas semanas

Moscou nega planos de atacar o país vizinho, mas pretende obter garantias de que a Ucrânia não vai aderir à Otan e que Organização do Tratado do Atlântico Norte removerá suas forças do leste da Europa, propostas rejeitadas pelo países ocidentais.

