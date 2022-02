Rússia diz que ainda não há plano concreto de reunião entre Putin e Biden

A Rússia informou que ainda é "prematuro falar sobre planos específicos para" uma reunião de cúpula entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e dos EUA, Joe Biden, para discutir a crise da Ucrânia. "A reunião é possível se os líderes a considerarem viável", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em teleconferência com repórteres nesta segunda-feira, 21. O comentário veio após o presidente da França, Emmanuel Macron, propor o encontro a Biden e Putin neste domingo.

Moscou também reagiu com irritação a uma matéria do The New York Times, segundo a qual o governo dos EUA enviou uma carta ao chefe de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) alegando que a Rússia teria elaborado uma lista de ucranianos que seriam mortos ou enviados a campos de concentração após uma eventual invasão da Ucrânia por força russas. Peskov classificou a alegação de mentirosa e negou a existência da suposta lista. Fonte: Associated Press.

