Putin ordena que exército russo 'mantenha a paz' nos territórios separatistas da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta segunda-feira (21) que o exército russo "mantenha a paz" nos territórios separatistas pró-Rússia da Ucrânia, cuja independência ele acabou de reconhecer.

Dois decretos do presidente pedem ao Ministério da Defesa que "as forças armadas da Rússia (assumam) funções de manutenção da paz no território" das "repúblicas populares" de Donetsk e Lugansk.

