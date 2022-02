Putin autoriza entrada de tropas da Rússia em regiões separatistas da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou a entrada de tropas russas em territórios separatistas da Ucrânia. Putin ordenou que as tropas da Rússia "mantenham a paz" nos territórios.

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia. Ele criticou a decisão de Vladimir Putin de reconhecer a independência das regiões separatistas pró-Rússia localizadas no leste da Ucrânia, e pediu "sanções europeias seletivas" contra Moscou, segundo comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu.

A França denuncia "violação unilateral dos compromissos internacionais da Rússia e uma violação da soberania da Ucrânia", informou seu gabinete.

