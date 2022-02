Presidente ucraniano Zelensky convoca Conselho de Segurança nacional

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (21) a convocação iminente do Conselho de Segurança e Defesa Nacional em meio a temores de uma invasão russa.

Zelensky disse no Twitter que tomou essa decisão "no contexto das declarações" do Conselho de Segurança russo, realizado algumas horas antes e durante o qual altos funcionários russos falaram a favor do reconhecimento de territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia.

