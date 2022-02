PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Kremlin esfria esperança de reunião Putin-Biden

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Kremlin esfria esperança de reunião Putin-Biden

O Kremlin considerou nesta segunda-feira (21) "prematura" a organização de uma reunião de cúpula entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, jogando um balde de água fria ao anúncio francês sobre o encontro para tentar desativar o risco de uma invasão russa à Ucrânia.

KIEV:

Invasão ou não, a guerra midiática russa está em pleno auge

"Estás pronto?". O jornalista russo confirma com a cabeça. Distante dali, começa a ouvir o barulho dos disparos. O repórter, com um colete à prova de balas, corre e explica quase sem fôlego que está presenciando um ato de "sabotagem" ao vivo contra uma posição pró-russa no leste da Ucrânia.

NEW YORK:

De frente para Ucrânia, New York guarda um mistério e cristaliza medos

O povoado de New York, no leste da Ucrânia, a linha de frente do conflito está a poucos quilômetros de distância. O único prédio reformado é o centro cultural que conta a história desta localidade, que até o ano passado se chamava Novhorodske.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Sobe para 176 número de mortos por chuvas torrenciais em Petrópolis

O número de mortos pelas fortes chuvas que causaram deslizamentos de terra e inundações na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, subiu para 176 - disse uma fonte da Defesa Civil à AFP nesta segunda-feira (21).

LIMA:

Começa julgamento de ex-presidente do Peru pelo escândalo Odebrecht

A justiça do Peru colocará o ex-presidente Ollanta Humala e sua esposa Nadine Heredia no banco dos réus nesta segunda-feira (21), no primeiro julgamento contra um ex-presidente deste país pelo grande escândalo de corrupção da empreiteira brasileira Odebrecht.

-- EUROPA

LONDRES:

Boris Johnson vai eliminar restrições por covid apesar das críticas no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pretende anunciar nesta segunda-feira (21) o fim das restrições para impedir a propagação da covid, com a mensagem de que chegou o momento de seguir adiante, apesar da oposição política e da relutância das autoridades de saúde.

PARIS:

França e Argélia, 60 anos de relação conturbada

Nos 60 anos transcorridos desde que a Argélia conquistou a independência da França, a relação entre os países passou por várias cries, com frequência alimentadas pela política interna, apesar das esperançosas primeiras décadas entre Argel e a ex-potência colonizadora.

PARIS:

Da colonização francesa à independência da Argélia

Da colonização francesa até a independência da Argélia se passaram 132 anos de uma batalha violenta e traumática, que também afeta a memória do período.

-- ÁSIA

HAIA:

Mianmar enfrenta caso dos rohingyas na CIJ sem a presença de Suu Kyi

A junta militar que governa Mianmar substituirá nesta segunda-feira (21) a ex-dirigente Aung San Suu Kyi na principal instância judicial da ONU, para responder à acusação de genocídio contra os rohingyas, minoria muçulmana do país.

HONG KONG:

Mensageiros do medo perseguem sociedade civil de Hong Kong

Uma campanha de ameaças, diretas ou veladas, anônimas ou feita por mensageiros misteriosos, espalha medo na sociedade civil de Hong Kong, enquanto a China esmaga o movimento pró-democracia da cidade.

-- ÁFRICA

BUKAVU:

Reserva de Lwiro, um oásis para primatas traumatizados na RDC

Sozinhos ou em grupos, grandes macacos saltam de um galho ao outro enquanto as fêmeas, com os bebês em suas costas, abrem passagem na reserva verde do Centro de Reabilitação de Primatas de Lwiro (CRPL), localizado no leste da República Democrática do Congo (RDC).

=== ECONOMIA ===

ISTAMBUL:

Turquia quer se tornar 'fábrica do mundo'

A Turquia registrou um nível recorde de exportações em 2021 e sonha com se tornar a "fábrica do mundo" às portas da Europa, impulsionada por uma moeda fraca e pela vontade das multinacionais de aproximarem a produção de seus principais mercados.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Richard Clayderman, mestre da música de elevador, lança 35º álbum

"A música de elevador tem suas virtudes: você pode ouvi-la em todos os lugares", afirma o pianista francês Richard Clayderman, de 68 anos, que lança este mês o 35º álbum de sua carreira.

LONDRES:

Costura, de hobby a negócio para cada vez mais jovens em busca da moda sustentável

De confortáveis calças para correr a vestidos de verão, Lea Baecker confeccionou a maior parte de seu guarda-roupa em seu apartamento em Londres, juntando-se a uma comunidade de jovens costureiras críticas de uma indústria têxtil que consideram muito destrutiva.

