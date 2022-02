Parada repentina do motor causou naufrágio de pesqueiro espanhol no Canadá

O pesqueiro espanhol que naufragou na semana passada em águas canadenses afundou após uma "parada repentina do motor principal", afirmou a proprietária do barco nesta segunda-feira (21).

"O acidente ocorreu quando, durante a manobra de virada, houve uma parada repentina do motor principal que deixou o navio sem propulsão ou direção, exposto ao vento e às ondas, sofrendo pancadas do mar que o desequilibraram e o afundaram muito rapidamente", explicou a empresa espanhola Nores, proprietária do "Villa de Pitanxo", em um comunicado.

Esta descrição, que deriva "do que foi transmitido pelo capitão para a empresa", é a primeira explicação oficial do que aconteceu ao navio galego, afundado com 24 tripulantes a bordo a 450km da ilha de Newfoundland, no Canadá.

Apenas três de seus marinheiros - dois espanhóis, incluindo o capitão, e um cidadão ganense - foram resgatados. Nove corpos foram recuperados do mar e os outros doze tripulantes do barco de pesca baseado no porto de Marín, em Pontevedra (Galiza, noroeste), continuam desaparecidos.

Os três sobreviventes, além dos corpos de cinco mortos, partiram nesta segunda-feira em um avião militar espanhol de San Juan de Terranova para Santiago de Compostela, onde devem chegar durante a madrugada.

A Espanha manteve hoje um dia de luto nacional pela tragédia, enquanto os familiares dos doze tripulantes desaparecidos continuam exigindo que as buscas sejam retomadas na área do naufrágio.

Depois de implantar uma operação "exaustiva" de 36 horas, em meio a condições climáticas muito difíceis, os serviços de resgate canadenses encerraram as buscas na quarta-feira.



