ONU lamenta "ordem de enviar tropas russas ao leste da Ucrânia" (funcionário)

A secretária-geral da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, "lamentou" a decisão russa de reconhecer a independência das repúblicas secessionistas ucranianas, bem como "a ordem de enviar tropas russas para o leste da Ucrânia".

"As próximas horas e (os próximos) dias serão críticos. O risco de um grande conflito é real e deve ser evitado a todo custo", afirmou DiCarlo no início de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

prh/dth/am

Tags