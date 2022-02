ONU diz que encontro de Bachelet com a princesa Latifa aconteceu em novembro

O encontro entre a princesa Latifa, que no ano passado afirmou que estava detida como refém, e a Alta Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, aconteceu em novembro do ano passado em Paris, informou a ONU.

Na sexta-feira, a ONU anunciou o encontro entre Bachelet e a filha do soberano de Dubai, sem revelar a data, mas afirmou que a princesa "declarou à Alta Comissária que estava bem, além de ter expressado o desejo de que sua vida privada seja respeitada".

"A reunião aconteceu no final de novembro em Paris, quando a Alta Comissária estava a caminho de Burkina Faso e Níger para visitas oficiais", informou à AFP a porta-voz de seu gabinete, Elizabeth Throssell.

O encontro aconteceu a pedido da princesa. O caso de Latifa provocou alvoroço depois que ela, em fevereiro de 2021, denunciou em vários vídeos divulgados pela imprensa britânica que estava sendo mantida como "refém" e que temia por sua vida.

"Sua situação havia provocado graves preocupações no início de 2021 e nós pedimos publicamente provas de vida", acrescentou Throssell.

A mensagem publicada no Twitter na semana passada inclui uma foto em que as duas aparecem, sorrindo levemente, em frente a uma estação de metrô de Paris, e especifica que o consultor jurídico da princesa as apresentou e que mais tarde se reuniram em particular.

Throssell disse que a publicação teve o consentimento da princesa.

A princesa, filha de Mohamed bin Rashed al Maktum, líder do emirado de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, havia tentado fugir em um barco dessa cidade-Estado do Golfo em 2018, antes de ser forçada a retornar.

Depois disso, seus familiares divulgaram alguns vídeos em que a mulher afirmava estar "trancada" e diziam não ter tido notícias dela.

Os serviços de Bachelet, ONGs como Anistia Internacional e Human Rights Watch e o Ministério das Relações Exteriores britânico acompanharam o caso e solicitaram provas de que a princesa estava viva.

Naquela época, o Tribunal Real de Dubai garantiu que a princesa estava segura e que ela não havia sido detida.

