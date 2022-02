ONU alerta contra toda 'ação unilateral' que possa 'minar' a soberania da Ucrânia

A ONU pede que "todas as partes interessadas se abstenham de qualquer decisão ou ação unilateral que possa minar a integridade territorial da Ucrânia", disse seu porta-voz nesta segunda-feira(21) quando questionado sobre um possível reconhecimento por Moscou da independência das regiões separatistas pró-Rússia na Ucrânia.

"Destacamos o nosso apelo à cessação imediata das hostilidades, à contenção máxima de todas as partes para evitar qualquer ação e declaração que agrave ainda mais as tensões", expressou também Stéphane Dujarric, que destacou que todas as disputas devem "ser tratadas com diplomacia".

