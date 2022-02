Neymar diz ter 'muita vontade' de jogar nos EUA

Neymar disse que tem "muita vontade" de jogar na MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, na reta final de sua carreira, que durará, segundo ele, até o momento em que "estiver bem de cabeça e de corpo".

"Tenho muita vontade de jogar nos Estados Unidos, isso tenho vontade, de jogar lá. Pelo menos uma temporada", afirmou o 'camisa 10' do Paris Saint-Germain (PSG) em entrevista ao podcast "Fenômenos", que conta com a participação do ex-jogador Ronaldo 'Fenômeno' e do streamer Gaules.

"O campeonato lá é curto, você tem uns três ou quatro meses de férias", brincou Neymar. "Dá para jogar um monte de anos ainda", acrescentou ao podcast, cuja entrevista foi publicada no último sábado (19).

Sobre um possível retorno ao futebol brasileiro para encerrar sua carreira, Neymar, que está com 30 anos, se mostrou reticente. "No Brasil, não sei. Às vezes quero, às vezes, não", afirmou.

Neymar renovou contrato com o PSG em maio, até 30 de junho de 2025, quando terá 33 anos.

"Brinco muito com meus amigos, falo que com uns 32 já está bom", afirmou entre risos. "Sinceramente, não sei. Vou jogar até cansar mentalmente. A partir do momento em que eu estiver bem de cabeça e de corpo", acrescentou.

"De corpo, acho que eu vou conseguir durar mais uns aninhos, mas é a cabeça que é o mais importante, você precisa estar bem sempre. Mas uma idade, não tracei isso. Tenho contrato com o Paris até os 34 [ndr: até os 33], então, até lá, estou jogando", afirmou.

Sobre o clube atual, que lidera o campeonato francês e está nas oitavas da Champions, mas no qual tem sido questionado por seu desempenho discreto, Neymar reiterou que ainda "precisa engrenar um pouco mais", mas garantiu que está "fazendo de tudo" para melhorar.

"A gente espera fazer história para cima do teu Real Madrid", afirmou o ex-jogador do Santos entre gargalhadas, ao se referir ao time espanhol, que Ronaldo defendeu ao lado de craques como Figo, Roberto Carlos, Zidane e Beckham, os chamados 'Galácticos'.

O PSG visitará o time 'merengue' em 9 de março no duelo de volta das oitavas da Champions, após vencer a ida em Paris por 1 a 0.

Além disso, Neymar disse estar feliz de compartilhar o vestiário parisiense com o argentino Lionel Messi, sete vezes ganhador da Bola de Ouro e com quem jogou no Barcelona antes de sua transferência ao PSG.

O principal jogador da seleção brasileira lembrou que esteve perto de voltar ao clube catalão em 2020, "só que não foi possível", apesar de ter feito "tudo" para isso.

"Não consegui. Aí rolou a oportunidade de [Messi] vir para cá... para mim é uma felicidade muito grande, é um amigo que tenho do futebol", assinalou.

