Napoli só empate e desperdiça chance de se aproxima da liderança na Itália

O Napoli (3º) teve que se contentar com um empate em 1 a 1 fora de casa com o Cagliari (18º), desperdiçando a oportunidade de se aproximar da liderança do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira (21) pela 26ª rodada da competição.

Um ponto... e obrigado. Os napolitanos, graças a um gol do atacante nigeriano Victor Osimhen, empataram a partida aos 42 minutos do segundo tempo com o Cagliari, que havia aberto o placar com o uruguaio Gastón Pereiro (58).

Após a batalha no Camp Nou contra o Barcelona na última quinta-feira pela Liga Europa, a equipe de Luciano Spalletti encontrou muita dificuldade para se impor em campo e viu o Caglari dominar as ações do primeiro tempo, sendo premiado com um gol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os sardos, que tiveram diversas chances de ampliar o placar, acabaram pagando pela falta de pontaria e viram Osimhen empatar o jogo de cabeça nos minutos finais da partida.

Com o empate, o Napoli chega a 54 pontos, na terceira colocação empatado com o vice-líder, a Inter de Milão, que no domingo foi derrotada pelo Sassuolo (2-0).

Líder do Campeonato Italiano, o Milan empatou em 2 a 2 com o lanterninha Salernitana e tem 56 pontos.

A Inter, porém, tem um jogo a menos que os dois rivais na briga pelo título nacional.

A rodada se encerra ainda nesta segunda-feira com o duelo entre Bologna (13º) e Spezia (14º).

- Resultados da 26ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Juventus - Torino 1 - 1

- Sábado:

Sampdoria - Empoli 2 - 0

Roma - Hellas Verona 2 - 2

Salernitana - Milan 2 - 2

- Domingo:

Fiorentina - Atalanta 1 - 0

Unione Venezia - Genoa 1 - 1

Inter - Sassuolo 0 - 2

Udinese - Lazio 1 - 1

- Segunda-feira:

Cagliari - Napoli 1 - 1

Bologna - Spezia

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Milan 56 26 17 5 4 52 28 24

2. Inter 54 25 16 6 3 55 22 33

3. Napoli 54 26 16 6 4 47 18 29

4. Juventus 47 26 13 8 5 38 23 15

5. Atalanta 44 25 12 8 5 46 30 16

6. Lazio 43 26 12 7 7 53 40 13

7. Fiorentina 42 25 13 3 9 44 34 10

8. Roma 41 26 12 5 9 44 34 10

9. Hellas Verona 37 26 10 7 9 49 42 7

10. Torino 33 25 9 6 10 32 26 6

11. Sassuolo 33 26 8 9 9 43 44 -1

12. Empoli 31 26 8 7 11 38 50 -12

13. Bologna 28 24 8 4 12 29 40 -11

14. Spezia 26 25 7 5 13 27 46 -19

15. Sampdoria 26 26 7 5 14 35 42 -7

16. Udinese 25 24 5 10 9 31 41 -10

17. Unione Venezia 22 25 5 7 13 23 44 -21

18. Cagliari 22 26 4 10 12 26 47 -21

19. Genoa 16 26 1 13 12 22 47 -25

20. Salernitana 14 24 3 5 16 19 55 -36

./bds/mcd/am

Tags