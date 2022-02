Marrocos cria uma região militar na fronteira com a Argélia

O Marrocos criou uma nova região militar ao longo da fronteira com a Argélia, em plena tensão entre os dois vizinhos do Magrebe, informou nesta segunda-feira (21) a revista oficial do exército.

O território marroquino, que até agora estava dividido em duas regiões militares, norte e sul, agora se divide em três setores militares com a criação da nova "zona leste".

O comando desta área foi confiado ao major-general de divisão Mohammed Miqdad, especificou a revista das Forças Armadas Reais (FAR) em sua última edição.

"A criação desta entidade tem como objetivo garantir a coerência do comando, controle e apoio dos componentes terrestres, aéreos e marítimos das FAR", diz o texto.

A criação da nova zona militar ocorre num período de tensões entre Marrocos e Argélia, sobretudo em torno da questão do Saara Ocidental e da recente reaproximação entre Marrocos e Israel.

Em agosto, após meses de atritos, a Argélia rompeu relações diplomáticas com Marrocos, acusando o país de "ações hostis". Marrocos lamentou a decisão, descrevendo-a como "completamente injustificada".

A questão do Saara Ocidental, ex-colônia espanhola considerada "território não autônomo" pela ONU, é disputada há décadas entre Marrocos e os independentistas da Frente Polisário, apoiados pela Argélia.

O Marrocos, que controla mais de dois terços do território, propõe um plano de autonomia sob sua soberania. A Polisário reivindica um referendo de autodeterminação sob o patrocínio da ONU, previsto pela assinatura de um cessar-fogo em 1991, mas que nunca se concretizou.

Em meados de novembro de 2020, o cessar-fogo em vigor há 29 anos no Saara Ocidental foi quebrado após o envio de tropas marroquinas no extremo sul do território para remover independentes que estavam bloqueando a única estrada para a Mauritânia.

Depois, a Polisário disse estar "em estado de legítima defesa de guerra" e passou a publicar um boletim diário sobre suas operações.

