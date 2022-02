Mãe reconhece filho como suspeito de assalto nos EUA e o leva à delegacia

Uma mulher reconheceu o próprio filho como suspeito de um assalto em um metrô de Chicago, nos Estados Unidos, e o levou à delegacia para se entregar à polícia. Zion Brown, de 18 anos, foi reconhecido pela mãe nas imagens divulgadas pela polícia.

O jovem, que cursa o segundo ano da Loyola University Chicago, foi acusado de roubar 100 dólares de um condutor de trem, à mão armada, na última terça-feira, 15. As imagens de Zion durante a ocorrência foram registradas pelas câmeras de segurança da estação. As informações são do portal UOL.

Antes do ocorrido, o universitário não tinha antecedentes criminais. Durante a audiência de fiança, o advogado alegou que Zion estava com fome no momento do assalto.

A defesa ainda pediu que a juíza Maryam Ahmad lembrasse de quando era uma universitária e estava faminta. De acordo com a CWB Chicago, a juíza recusou o pedido de fiança e afirmou que, como uma universitária faminta, nunca teria cometido a infração.

A imprensa veiculou duas fotos de Zion após o assalto na Van Buren Street Station. No início da tarde, o jovem sacou uma arma semiautomática e roubou o condutor do trem. Após o assalto, o universitário fugiu a pé pela estação. Nas imagens, ele aparece com uma máscara, um capuz e a arma do crime.

Segundo o acusado, o revólver usado no assalto era, na verdade, uma arma de ar comprimido, e teria sido jogada no lixo após o roubo.

