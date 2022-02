Lille de David encara 'Golias' Chelsea na Champions

(Jonathan) David contra Golias. O Lille e seu artilheiro canadense desafiam nesta terça-feira o favorito Chelsea na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, um duelo aparentemente desigual entre o campeão francês e o campeão europeu e do mundo.

Com a tranquilidade de uma equipe que oscila pouco e recém-sagrada campeã do Mundial de Clubes, o Chelsea espera manter a boa fase na Liga dos Campeões contra o Lille, que alcançou o mata-mata da competição continental pela segunda vez em sua história (2007, eliminada pelo Manchester United).

Em 29 de maio, no Porto, o Chelsea acabou com o favoritismo do Manchester City de Pep Guardiola ao vencer a final da Champions (1-0), uma partida pouco vistosa, própria do Chelsea de Thomas Tuchel, acostumado a montar equipes sólidas na defesa para compensar as lacunas ofensivas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A chegada nesta temporada do atacante belga Romelu Lukaku ainda não resolveu as deficiências da equipe londrina lá na frente.

No último sábado, diante do Crystal Palace, 13º colocado na Premier League, o Chelsea precisou esperar até o último minuto para que Hakim Ziyech tirasse o zero do placar.

Tuchel se mostrou otimista nesta segunda-feira com a participação do capitão César Azpilicueta.

"'Azpi' treinou ontem (domingo) com o grupo e não sentiu qualquer incômodo" na coxa, uma lesão que o tirou do duelo contra o Palace, informou Tuchel.

Já Callum Hudson-Odoi, com problemas no tendão de Aquiles, não treinou nesta segunda e deve desfalcar a equipe londrina, assim como os lesionados Reece James e Ben Chilwell.

O jovem Mason Mount, que se recupera de lesão, deve ser relacionados para o jogo, mas não começará a partida em campo.

A semana é crucial para o Chelsea, com o partida contra o Lille e a final da Copa da Liga inglesa contra o Liverpool, no domingo, dois duelos que podem definir o fim de temporada da equipe.

"Não devemos pensar demais no fato de sermos apontados como favoritos. Temos confiança de que faremos um bom jogo, porque sabemos subir nosso nível nos jogos de mata-mata", afirmou Tuchel.

Para os apostadores, o Lille, 11º colocado do Campeonato Francês, tem poucas chances de buscar um resultado positivo contra uma equipe que acaba de se proclamar campeão do mundo.

Mas o atual campeão francês sabe jogar como azarão, como o fez ao terminar em primeiro em seu grupo na Champions, e sabe que terá a vantagem de decidir o confronto contra o Chelsea em casa, em 16 de março.

"É um jogo eliminatório e em jogos assim sempre pode haver surpresa", alertou o técnico do Lille, Jocelyn Gourvennec, à AFP.

- Prováveis escalações:

Chelsea: Mendy - Thiago Silva, Rüdiger, Christensen - Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso - Ziyech, Lukaku, Pulisic. Técnico: Thomas Tuchel

Lille: Jardim - Zeki Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson - Weah, André, Xeka, Bamba - Burak Yilmaz, David. Técnico: Jocelyn Gourvennec.

nb/jed/mdm/iga/mcd/am

Tags