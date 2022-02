Grupo investidor americano comprará 70% do Vasco da Gama, informa clube

O Vasco da Gama e a 777 Partners chegaram a um acordo para a aquisição pela empresa americana de 70% do popular time carioca de futebol por 700 milhões de reais, informou o clube nesta segunda-feira (21).

Para que seja efetivo, o acordo, uma das maiores operações da história do futebol brasileiro, deve ser referendado por uma assembleia geral de sócios do clube, que atualmente disputa a segunda divisão do futebol brasileiro.

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o fundador da 777 Partners, Joshua Wander, assinaram o documento em Miami, onde tem sede a empresa de investimentos. Segundo o estipulado, a 777 Partners vai assumir uma dívida do clube, também de R$ 700 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A transação ajudará o Vasco a recuperar seu papel de protagonista no futebol brasileiro e internacional", diz a nota em que o acordo foi anunciado.

Fundada em 2015, a 777 Partners é uma empresa de investimentos com sede em Miami e presença em vários setores e investimentos relevantes no futebol. A companhia adquiriu recentemente o Gênova, da Itália, um dos clubes mais tradicionais do país, e também tem investimentos no Sevilla, da Espanha.

O Vasco usará empresas da 777 para modernizar o clube, com acesso a novas tecnologias e uso de dados para identificar novos talentos, destacou o clube.

A sociedade anônima resultante reterá o direito de uso do estádio São Januário, com capacidade para 21.800 espectadores.

"Será o marco zero de um novo futuro, vencedor, sustentável e sem dívidas, tudo o que almeja nossa imensa torcida", disse Salgado.

O centenário clube carioca, quatro vezes campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores de 1998, caiu em 2020 pela quarta vez em sua história para a segunda divisão do futebol brasileiro. No ano passado, não conseguiu voltar para a primeira, depois de uma campanha medíocre que o deixou em décimo lugar.

msi/jm/gm/mvv

Tags