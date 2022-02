Grécia retoma busca por sobreviventes do incêndio de balsa

As equipes de resgate e os bombeiros retomaram nesta segunda-feira (21) as operações para tentar encontrar sobrevivente do incêndio de uma balsa, na sexta-feira, que deixou um morto e 10 desaparecidos, anunciaram as autoridades.

Imagens exibidas pela televisão mostram a fumaça que ainda sai da embarcação, o "Euroferry Olympia".

A balsa da empresa italiana Grimaldi pegou fogo na madrugada de sexta-feira quando seguia para o porto italiano de Brindisi, duas horas depois de zarpar do porto grego de Igoumenitsa, com 290 pessoas registradas a bordo, incluindo 51 tripulantes.

"É uma operação muito difícil", afirmou o porta-voz do Departamento de Bombeiros à AFP. Ele disse que 40 militares estão mobilizados em rebocadores e barcos da guarda costeira.

"Há um grande estresse e muita fumaça", acrescentou.

A maioria dos passageiros foi rapidamente retirada, mas um caminhoneiro de 21 anos, de Belarus, só foi encontrado e resgatado no domingo.

Também no domingo, as equipes de resgate conseguiram recuperar o corpo de um caminhoneiro de 58 anos.

Dez caminhoneiros continuam desaparecidos: sete búlgaros, dois gregos e um turco.

Durante a retirada dos passageiros, dois imigrantes afegãos em situação irregular foram resgatados, o que provoca o temor de mais desaparecidos na tragédia.

