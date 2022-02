Fluminense estreia na Libertadores contra Millonarios e altitude de Bogotá

Com uma equipe formada por jogadores experientes e após uma sequência de sete vitórias, o Fluminense inicia sua trajetória na edição de 2022 da Copa Libertadores da América aos 2.600 metros de altitude de Bogotá, na Colômbia, diante do Millonarios, nesta terça-feira (22).

O adversário do Flu é um time jovem, que tem uma das torcidas mais apaixonadas da Colômbia e foi o mais regular na temporada de 2021 em seu país, desempenho este que os garantiu na fase preliminar do torneio continental.

Agora, os 'alviazuis' terão uma prova de fogo diante do tricolor carioca de veteranos como Felipe Melo, Ganso e Fred.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo de ida será disputado às 21h30 desta terça-feira no estádio El Campín, na capital colombiana, enquanto a volta será na próxima semana no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário.

O ganhador da série enfrentará o vencedor da eliminatória entre o também colombiano Atlético Nacional e o Olimpia, do Paraguai, por uma vaga na fase de grupos do torneio de clubes mais importante das Américas.

O tricolor das Laranjeiras vem de uma sequência de sete vitórias no campeonato carioca - incluindo o triunfo no clássico contra o Flamengo - e não sabe o que é perder desde 27 de janeiro.

Com a cabeça no duelo decisivo desta terça, o técnico Abel Braga poupou Fred e Felipe Melo na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, no último sábado.

"A altitude nunca é agradável [...] Claro que tem influência, mas a equipe está fisicamente muito bem", afirmou Abel após a vitória sobre o 'Voltaço'.

Em seu plantel, a equipe carioca conta com jogadores habituados ao clima andino, como o atacante argentino Germán Cano, artilheiro do futebol colombiano em 2018 com o Independiente Medellín e contratado este ano, após uma boa temporada no Vasco em 2021.

O Flu também conta com o colombiano Jhon Arias, de 24 anos, que defendeu as cores do Independiente Santa Fe, arquirrival do Millonarios, até meados do ano passado.

"Não é o jogo do ano [...], mas ele tem um sabor especial. É uma competição internacional [...] disputada de uma forma diferente", afirmou Abel, que tem a dura missão de conquistar a primeira Libertadores do Fluminense, depois que o time carioca deixou a oportunidade escapar na final contra a LDU, do Equador, em 2008.

Por sua vez, o técnico colombiano Alberto Gamero inicia sua terceira temporada no comando do Millonarios e, apesar de não ter levantado troféus recentemente, mostra um bom aproveitamento da base em seu trabalho.

O zagueiro Andrés Llinás, o centroavante Stiven Vega e o meia ofensivo Daniel Ruiz são os pilares que mantiveram os 'alviazuis' na parte alta da tabela do campeonato colombiano desde o ano passado.

Nesta terça, eles somarão seus primeiros minutos na disputa de uma Libertadores.

"É um jogo duro e peço que estejam do nosso lado contra o Fluminense. Estamos nos preparando para lutar e buscar a vitória", declarou Gamero, após derrotar, por 2 a 1, o Jaguares no sábado, pelo campeonato colombiano, no qual ocupa a terceira posição.

O técnico ainda espera ter à disposição dois titulares importantes: o lateral-direito Andrés Román e o meio-campista Macalister Silva, que foram desfalques nas últimas partidas por problemas físicos, mas que poderiam voltar para a estreia no torneio continental.

- Prováveis escalações -

Millonarios: Álvaro Montero - Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Vargas, Omar Bertel - Larry Vásquez, Stiven Vega - Daniel Ruiz, Eduardo Sosa, Macalister Silva - Diego Herazo. Técnico: Alberto Gamero

Fluminense: Marcos Felipe - Nino, Felipe Melo, David Braz - André Trindade, Yago Felipe, Samuel Xavier, Cris Silva - Luiz Henrique, Fred, Willian. Técnico: Abel Braga

jss/vel/ma/rpr/mvv

Tags