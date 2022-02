Em conversa, Biden, Sholz e Macron condenam decisão russa e coordenam resposta

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta segunda-feira, 21, com o homólogo francês, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, sobre a escalada contínua da Rússia ao longo das fronteiras da Ucrânia. Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, os líderes condenaram veementemente a decisão do presidente russo, Vladimir Putin de reconhecer as regiões de Donetsk e Luhansk no leste da Ucrânia como "independentes". De acordo com o documento, eles discutiram como continuarão a coordenar sua resposta nas próximas etapas.

De forma separada, Macron pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e a adoção de sanções europeias direcionadas à Rússia. Já Biden irá assinar um decreto que proibirá novos investimentos, comércio e financiamento em regiões separatistas da Ucrânia. Além disso, em breve medidas adicionais relacionadas à flagrante violação de hoje dos compromissos internacionais da Rússia, serão anunciadas, segundo a Casa Branca.

