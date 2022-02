Elizabeth II envia mensagem e diz estar em oração pelas vítimas de Petrópolis

A rainha Elizabeth II publicou uma mensagem de solidariedade às vítimas dos deslizamentos de terra provocados pelas chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que ceifou a vida de 176 moradores da região até o momento. O comunicado foi publicado nesta segunda-feira, 21, no perfil oficial da familia real no Instagram.

Elizabeth - que testou positivo para Covid-19 -, disse estar profundamente emocionada com o que ocorreu na Cidade Imperial e afirmou que está em orações para familiares e vítimas da tragédia.

"Meus pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam suas vidas, seus amados e casa, assim como os serviços de emergências e todos aquele sque trabalham para apoiar os esforços de recuperação", informou a nota da rainha por meio da rede social.

O comunicado assinado por Elizabeth ocorreu mesmo com ela estando contaminada pelo coronavírus, uma vez que - segundo informou o Palácio de Buckingham - ela está sentindo sintomas leves de resfriado. A rainha testou postivo dias depois do encontro com seu filho, príncipe Charles, que não sabia estar com a doença e teve contato com ela.

