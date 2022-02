Comunicado do Business Wire :Wemax Go

Descrito como o melhor miniprojetor do mercado, o ultraportátil Wemax Go já está disponível para compra no Brasil. Com o tamanho aproximado de um iPhone 13, este projetor a laser de última geração oferece qualidade de imagem muito superior a outros projetores compactos na mesma categoria de preço, segundo especialistas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220218005175/pt/

The world's smallest ALPD laser projector, the Wemax Go is making its debut in Brazil today - at a generous discount of 50% (Photo: Business Wire)

"O Wemax Go usa a sofisticada tecnologia ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) para projetar imagens brilhantes e vivas em todo o espectro de cores", diz Yajun Zhang, Diretor Executivo da Ampula Inc. "Com menos de uma polegada de espessura e pesando apenas 300 gramas, o Wemax Go irá encantar os espectadores com sua superioridade em resolução, brilho e portabilidade - tudo a um preço muito acessível."

Um Cinema Moderno na Palma de sua Mão

Como menor projetor ALPD do mundo, o Wemax Go pode ser transportado facilmente em seu bolso - para que você possa desfrutar de uma experiência cinematográfica completa praticamente a qualquer hora, em qualquer lugar. Excepcionalmente fácil de configurar e usar, possui um foco manual ajustável e correção trapezoidal vertical. Projetado com a conveniência do usuário em mente, ele funciona com uma bateria externa quando conectado a um USB-C.

Com conexão Wi-Fi de 2,4 GHz e consumo de energia de 30 W, possui resolução de imagem de 960x540 pixel e pode projetar um tamanho total de tela entre 15 e 100 polegadas. Consumindo 50% menos energia do que os projetores de LED, o Wemax Go possui uma relação de contraste de 500:1, um brilho de reprodução cromática de 300 ANSI lumens e uma relação projetor-tela-largura da imagem de 1,2:1.

"Todos estes recursos tornam o Wemax Go o projetor compacto perfeito para transmissão digital de filmes, programas de TV e música mediante dispositivos Android, iOS, Mac ou Windows", explica Zhang. "Você também pode conectá-lo a consoles de jogos eletrônicos e jogar seus jogos favoritos na tela grande."

Adquira Agora e Obtenha um Incrível Desconto de 50%

A partir de hoje (21 de fevereiro), os clientes no Brasil podem solicitar o Wemax Go pelo Aliexpress aqui: https://www.aliexpress.com/item/1005003795822873.html.

Embora o preço de varejo do Wemax Go seja atualmente US$ 599,98, ele estará disponível para compra durante a semana por apenas US$ 299 - representando um desconto de 50%. Aqueles que aproveitarem esta oferta limitada também terão frete grátis.

