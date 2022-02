Comunicado do Business Wire :Prodapt

A Prodapt, líder no fornecimento de consultoria, tecnologia e serviços transformacionais gerenciados para o setor de conectividade, anunciou hoje que alcançou o nível Crest no programa de parceria Salesforce. Esse reconhecimento é resultado de um crescimento de 360 graus em todas as quatro categorias, que são: sucesso do cliente, inovação, crescimento e liderança com impacto social.

Como uma parceira de consultoria, transformação e serviços com foco único para o setor de conectividade, a Prodapt acelera a transformação digital para seus clientes. Com profissionais 100% certificados pela Salesforce/Salesforce Industries, a prática Salesforce da Prodapt é composta por uma equipe diversificada e em rápido crescimento de especialistas vindos de 10 países, falando mais de 15 idiomas.

A Prodapt está conduzindo programas de transformação digital em várias operadoras de telecomunicações e fibra de nível 1 e 2 nos EUA, América Latina e Europa usando a Salesforce Communications Cloud. Mais recentemente, a Prodapt construiu uma pilha inteiramente nova e transformadora para uma operadora líder na América Latina. Este programa envolveu consultoria, implementação da Salesforce Communications Cloud e colaboração com parceiros de plataforma de cobrança/faturamento para fornecer uma solução conectada de ponta a ponta.

"Nossa parceria com a Salesforce é estratégica e estamos entusiasmados com esse marco", disse Gary Heffernan, vice-presidente da Prodapt. "A indústria está em um ponto de inflexão com o COVID impulsionando a compressão digital para fazer as coisas. A Salesforce está desempenhando um papel ativo em permitir que os provedores de serviços digitais (digital services providers, DSPs) construam uma sociedade digital junto com a Prodapt e estamos bem posicionados nesta jornada para acelerar a conectividade".

A Prodapt investiu à frente na criação de laboratórios dedicados para Salesforce e Mulesoft para criar aceleradores focados no setor que proporcionam vantagem de tempo para o mercado. Isso inclui o Fiber 360 - um acelerador Salesforce pré-construído para operadores de fibra de pequeno e médio porte e conectores Mulesoft para sistemas de carregamento, classificação e cobrança. Como resultado, os clientes podem acelerar a transformação e reduzir custos.

A Prodapt tem uma parceria estreita com o TM Forum, o órgão da indústria de telecomunicações, e adota seus padrões de API. Esses padrões ajudam na reutilização dos componentes e integrações do Salesforce para vários sistemas downstream em organizações de telecomunicações multi-países/multi-SBU muito complexas. Isso levou a um tremendo sucesso para os clientes da Prodapt em negócios fixos e móveis nos segmentos B2C e B2B.

Além disso, a Salesforce Industries Academy da Prodapt permite o crescimento orgânico de sua prática de Salesforce e, eventualmente, também apoiará a comunidade de usuários de DSP na adoção acelerada.

Sobre a Prodapt:

A Prodapt tem um foco singular no campo de conectividade. Estão entre os clientes da Prodapt operadores de telecomunicações, provedores de serviços digitais e multisserviços (digital/multi-service providers, D/MSPs), empresas de tecnologia e plataformas digitais que atuam no campo de conectividade.

A Prodapt desenvolve, integra e opera soluções que possibilitam tecnologias e inovações de próxima geração. A Prodapt atende líderes globais como a AT&T, Verizon, Lumen, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom e muitas outras. Os clientes da Prodapt atualmente ajudam mais de um bilhão de pessoas e cinco bilhões de dispositivos a se manterem conectados.

A Prodapt possui escritórios na América do Norte, Europa, América Latina, Índia e África. Ela faz parte do The Jhaver Group, conglomerado empresarial de 120 anos que emprega mais de 22 mil pessoas em mais de 64 localidades pelo mundo.

Contato

Krishna Kumar N Diretora de marketing da Prodapt krishnakumar.n@prodapt.com

