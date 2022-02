Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) anunciou que o diretor financeiro Mathias Dähn encerrará suas atividades para a empresa no final do mês por um acordo mútuo.

O Conselho de Supervisão da empresa agradece ao Dr. Dähn pelo seu trabalho para a Northern Data AG e lhe deseja o melhor para o futuro, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. O Conselho de Administração assumirá as tarefas organizacionais e transferirá a gestão do departamento financeiro para Christopher Yoshida, que, como membro do Conselho Executivo, também é responsável pelos negócios na América do Norte.

Depois de ocupar cargos de alto escalão em grupos financeiros globais em Londres e Nova York por muitos anos, Yoshida traz uma vasta experiência para fortalecer ainda mais o departamento financeiro à luz da crescente internacionalização dos negócios da Northern Data. Antes da Northern Data, Yoshida ocupou funções executivas importantes na Morgan Stanley, Deutsche Bank e Carlyle Group, entre outros.

O presidente do Conselho Fiscal, Tom Oliver Schorling, comentou: "Durante seu período como diretor financeiro e membro do Conselho de Administração, desde setembro de 2020, Mathias Dähn contribuiu significativamente para a profissionalização da empresa e apoiou a Northern Data em um número significativo de aquisições. Agradecemos a ele por sua contribuição e desejamos tudo de melhor para o futuro. Ao mesmo tempo, estamos muito felizes que, além de liderar os negócios norte-americanos como presidente, Christopher Yoshida também vai assumir o departamento financeiro. Desejamos a ele muito sucesso em sua nova função. Com sua extensa experiência internacional em finanças e transações, bem como sua experiência em desenvolvimento de negócios, Yoshida possui as habilidades e a bagagem cultural ideais para impulsionar a implementação de nossa estratégia de crescimento na Europa e, principalmente, nos EUA".

Sobre a Northern Data:

A Northern Data acredita firmemente que a Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês) determinará, literalmente, o que o futuro reservará. A HPC tem o poder de desbloquear potencial e oportunidades sem precedentes para a pesquisa e desenvolvimento, os negócios e o governo. Nossa organização multinacional está rapidamente conquistando uma posição de importância mundial na área de soluções baseadas em GPU e ASIC, projetando e operando infraestruturas de HPC ecológicas e ultraeficientes. Oferecemos uma combinação única de data centers inteligentes e sustentáveis, hardware de ponta e software de desenvolvimento próprio para várias aplicações de HPC. Isso inclui mineração de bitcoin, tecnologia blockchain, inteligência artificial, análise de big data, IoT e renderização de gráficos. O Northern Data Group atualmente opera data centers personalizados de grande escala e data centers móveis patenteados de alto desempenho e emprega uma força de trabalho de mais de 180 pessoas em sete países.

