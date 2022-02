Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Hang Seng Index Company Limited anunciou que, a partir de 7 de março de 2022, as ações do Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) serão incluídas no Hang Seng Index, o índice de ações referencial de Hong Kong. Com isso, as ações da Lenovo passam a acompanhar outras empresas "blue chip" também listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong, como HSBC, Tencent e Meituan. A inclusão da Lenovo no índice ocorre após a análise da família Hang Seng de índices para o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Com esse acréscimo, o mercado dá um claro reconhecimento do constante desempenho positivo da empresa apresentado nos últimos anos. Além de resultados financeiros reiteradamente excelentes, a Lenovo desenvolveu uma estratégia clara para sua transformação de uma empresa dedicada a computadores PC e dispositivos para uma gigante de tecnologia global que inclui soluções e serviços. A inclusão no índice amplia o potencial escopo de acionistas do grupo ao incluir fundos de investimento e fundos de pensão que consideram a presença em índice como critério de investimento em uma determinada ação.

A Lenovo integra o subíndice Hang Seng Tech Index desde julho de 2020, tendo sido uma das primeiras empresas nele listadas desde seu lançamento.

A Lenovo vai relatar suas receitas relativas ao terceiro trimestre do exercício fiscal de 2021/2022 em 23 de fevereiro. O grupo anunciou em 4 de novembro de 2021 um desempenho recorde no segundo trimestre, com altas históricas em receita e lucro, e lucratividade a caminho de duplicar em três anos.

Saiba mais sobre o desempenho financeiro da Lenovo aqui.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 60 bilhões em receita da Fortune Global 500 que atende a clientes em 180 mercados no mundo. Focada em uma visão ousada para entregar tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo que alimentam (através de dispositivos e infraestrutura) e habilitam (através de soluções, serviços e software) milhões de clientes todos os dias, e juntos criarmos uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

Contato

Hong Kong- Angela Lee,angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810 Londres- Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720 Zeno Group - LenovoWWcorp@zenogroup.com

