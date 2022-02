Comunicado do Business Wire :EIG

A EIG, um investidor institucional com liderança nos setores de energia e infraestrutura no mundo inteiro, anunciou hoje que Flávio Valle se uniu à empresa como diretor administrativo e responsável máximo no Brasil. Flávio conta com uma experiência de mais de 15 anos em projetos de infraestrutura, transações internacionais, financiamento de projetos, mercado de capitais e fusões e aquisições. Ele terá sua base no escritório da EIG no Rio de Janeiro.

"Trabalhamos em estreita colaboração com Flávio durante 12 anos e estamos muito felizes por tê-lo na equipe da EIG", disse R. Blair Thomas, diretor executivo da EIG. "Flávio traz um conjunto único de habilidades e experiências que será essencial para materializar a visão da EIG no Brasil e no resto da região. A transição energética é o tema dominante em nosso setor e o Brasil é rico em oportunidades, tanto em infraestrutura quanto em energias renováveis, que ajudarão a impulsionar a transição."

Flávio Valle acrescentou: "Conheço e respeito a EIG há anos e estou realmente empolgado com a oportunidade de contribuir para o sucesso e o crescimento contínuos da empresa. Estou ansioso para trabalhar com a administração da EIG e a equipe do Brasil, enquanto implementamos a visão estratégica da empresa para a região."

Antes de ingressar na EIG, Flávio foi diretor executivo da Prumo Logística S.A. ("Prumo"), uma empresa brasileira do setor privado controlada pela EIG. Durante seu mandato na Prumo, Flávio Valle também atuou como diretor de Fusões e Aquisições e conselheiro geral. Flávio Valle iniciou sua carreira como advogado da empresa Veirano Advogados, um dos maiores e mais renomados escritórios brasileiros de advocacia empresarial. Flávio possui mestrado em administração de empresas (MBA) pela Harvard Business School e bacharelado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor institucional com liderança nos setores de energia e infraestrutura no mundo inteiro, com US$ 23 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2021. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante seus 40 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 39,7 bilhões no setor de energia por meio de 379 projetos ou empresas em 38 países nos seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, empresas de seguros, doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington, D.C. e conta com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter mais informações, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

