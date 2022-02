Comunicado do Business Wire :Ecoppia

Ecoppia (TASE: ECPA), líder mundial em soluções de limpeza robótica para energia solar fotovoltaica, anunciou hoje mais um marco significativo com o primeiro projeto híbrido de 400 MW com a renomada empresa de energia, Azure Power.

Ecoppia's versatile portfolio answers the growing needs of large IPP's such as Azure Power, providing a holistic solution for even the most challenging solar sites (Photo: Business Wire)

Este projeto complexo, combinado de dois tipos de instalações - inclinação fixa e Single Axis Trackers (SAT), junto com terrenos desafiadores e estruturas variadas, é outra exemplificação das amplas capacidades da Ecoppia de adaptar uma solução a longo prazo e custo-benefício para empresas com liderança em energia.

A implantação da robótica, prevista para começar no primeiro semestre de 2022, irá contar com o conjunto completo de produtos da Ecoppia - o E4, o T4, bem como a mais recente adição da Ecoppia - o Ecoppia H4- impulsionado pela tecnologia patenteada Helix.

Ao combinar os renomados recursos de segurança da Ecoppia com limpeza eficaz, rápida e inteligente, o H4 foi concebido para atender às crescentes necessidades dos desenvolvedores de instalações.

Usando microfibras seguras e fluxo de ar controlado, o H4 canaliza as partículas de pó e sujeira para baixo sem acúmulo, simplesmente ao se mover na horizontal enquanto limpa na vertical.

A Azure Power é parte de uma longa lista de empresas de energia de nível 1, entendendo a necessidade de uma solução holística, capaz de lidar com sua enorme linha de produtos em diferentes geografias, mesmo com os layouts mais desafiadores. O projeto faz parte da estrutura da Ecoppia com a Azure, que enfatiza a capacidade da Ecoppia de atender as futuras necessidades de operação em expansão do cliente.

"Quando a Ecoppia foi fundada, há 8 anos, tínhamos uma meta simples em mente: permitir escalabilidade e aumentar a lucratividade para grandes instalações solares em todo o mundo", disse Jean Scemama, Diretor Executivo da Ecoppia. "Com este projeto, a Ecoppia consolida sua capacidade de execução, ao oferecer à Azure Power um vasto espectro de soluções robóticas autônomas, respaldando seus esforços em expansão. Acreditamos que com o mais novo produto da Ecoppia, o H4, integrando o portfólio da Ecoppia, as empresas de energia poderão obter uma ROI mais rápida, enquanto protege seus ativos."

Sobre a Ecoppia

Com mais de 3.000 MW de capacidade implantada, a Ecoppia (TASE: ECPA) é pioneira e líder mundial em soluções robóticas para energia solar fotovoltaica. Os sistemas robóticos autônomos, sem água e baseados em nuvem da Ecoppia removem o pó dos painéis solares diariamente, ao aproveitar a tecnologia sofisticada e recursos avançados da Inteligência de Negócios. Gerenciada e controlada remotamente, a plataforma Ecoppia permite que as instalações solares mantenham o máximo desempenho com custos mínimos e intervenção humana. Os algoritmos proprietários e as soluções robóticas da Ecoppia tornam a operação e manutenção diária em instalações solares mais seguras, eficientes e confiáveis. Mantida publicamente e apoiada por proeminentes fundos de investimento internacionais, a Ecoppia trabalha com as maiores empresas de energia do mundo, limpando milhões de painéis solares todos os dias. Para mais informação, acesse www.ecoppia.com

Contato

Anat Cohen Segev Vice-Presidente de Marketing, Ecoppia acohen@ecoppia.com +972-9-8917000

