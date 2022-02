Comunicado do Business Wire :Blue Yonder

A capacidade de prever demanda e planejar inventário é crucial para a cadeia de suprimentos da produção atual. É por isso que a Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), líder na entrega de tecnologia transformadora, embarcou em uma jornada na transformação digital do planejamento da cadeia de suprimentos usando as soluções Luminate? Planning da Blue Yonder.

A Lenovo apoia clientes em 180 mercados em todo o mundo. A empresa está focada em uma obstinada visão de oferecer tecnologia mais inteligente a todos, desenvolvendo tecnologias transformadoras que alimentam (por meio de dispositivos e infraestrutura) e permitem (por meio de soluções e serviços) milhões de clientes todos os dias para criar uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável. Além disso, a Lenovo é classificada na 16ª posição entre as 25 principais cadeias de suprimentos globais 2021 da Gartner, destacando sua liderança como uma organização impulsionada pelo propósito e centro operacional de excelência na comunidade de cadeia de suprimentos global1. Necessitando de uma atualização nas capacidades de planejamento da cadeia de suprimentos para atender às demandas do ambiente atual em constante mudança, a Lenovo buscou a Blue Yonder, sua provedora de cadeia de suprimentos, para obter a solução.

Assim que completamente implementada, as soluções Luminate Planning da Blue Yonder permitirão que a Lenovo melhore a eficiência e a flexibilidade de sua cadeia de suprimentos para acomodar as necessidades atuais ambientais e de negócios.

"Trabalhamos com a Blue Yonder há mais de 20 anos, portanto, quando tomamos a decisão de atualizar nossas soluções de planejamento da cadeia de suprimentos, sabíamos que as capacidades de ponta a ponta da Blue Yonder nos permitiriam inovar e melhorar nossos produtos continuamente, alcançar maior visibilidade da cadeia de suprimentos e entregar uma melhor experiência em geral para os nossos clientes", disse Guan Wei, vice-presidente sênior de cadeia de suprimentos global da Lenovo.

Com a Luminate Planning, a Lenovo poderá melhorar seu planejamento de vendas e operações (S&OP) ao incorporar perfeitamente todas as partes móveis por toda sua cadeia de suprimentos, alinhando a demanda, fornecimento, receita, custo e objetivos de margem em um plano unificado. Com recursos de planejamento de fornecimento, a Lenovo pode montar o inventário correto em toda a sua rede de distribuição, minimizando a falta de estoque enquanto maximiza a movimentação de inventário e alcança um retorno sólido de seu capital investido para garantir que os níveis de atendimento ao cliente sejam atendidos.

"Os negócios da Lenovo e o ambiente da cadeia de suprimentos têm mudado de forma significativa, portanto eles buscam uma solução para a cadeia de suprimentos mais moderna, inteligente e conectada. Nossas soluções Luminate Planning oferecem um sistema de planejamento que transpõe fronteiras e é baseado em cenários para que não só ajude a Lenovo a planejar para a demanda, mas também melhorar a lucratividade e as eficiências dos negócios", disse Antonio Boccalandro, presidente da Blue Yonder para a região Ásia-Pacífico.

