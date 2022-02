Comunicado do Business Wire :AGCO Agriculture Foundation

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a através do desenvolvimento de agricultura sustentável, anunciou hoje o lançamento do ciclo de inscrições para seu novo subsídio com o tema "Ações climáticas no contexto da agricultura" para organizações sem fins lucrativos do mundo todo com propostas de subsídio entre US$ 20.000 e US$ 300.000.

Em linha com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 (ODS 13) das Nações Unidas sobre "Ações climáticas" e o propósito da AGCO de oferecer "soluções orientadas a agricultores para alimentar nosso mundo de maneira sustentável", a fundação está aceitando inscrições para o subsídio de propostas de ações climáticas na agricultura. Por meio da Benevity, parceira de software de investimentos na comunidade da fundação, as inscrições para o subsídio estarão abertas na plataforma correspondente da AAF de 21 de fevereiro a 30 de março. Esse programa fortalece o compromisso da AAF com suas áreas de foco estratégico e a estratégia da AGCO de colocar o agricultor em primeiro lugar ao abordar as tendências globais em matéria de adaptação e mitigação das mudanças climáticas.

O primeiro ciclo de inscrições para subsídio da Fundação de 2022 busca novas propostas de projetos de organizações sem fins lucrativos que combinem diversos métodos sustentáveis para lidar especificamente com os desafios das mudanças climáticas enfrentados por comunidades agrícolas da atualidade.

"As mudanças climáticas estão afetando a subsistência de agricultores e nosso fornecimento global de alimentos", advertiu Metti Richenhagen, diretora da AGCO Agriculture Foundation. "Por meio do atual financiamento por subsídio da AAF, queremos apoiar projetos, iniciativas e inovações que ajudem agricultores e comunidades agrícolas a mitigarem as mudanças climáticas e desenvolverem práticas agrícolas resilientes a elas, melhorarem meios de subsistência e transformarem sistemas alimentares para alimentar o mundo de modo sustentável."

As organizações sem fins lucrativos aptas para o subsídio devem se concentrar em ações climáticas no contexto agrícola que se alinhem também a qualquer área de foco temática da AAF, como sistemas de nutrição e alimentos sustentáveis, educação agrícola, pesquisa e inovação, e desenvolvimento da comunidade de agricultores. O objetivo é implementar projetos que promovam soluções climáticas sustentáveis para agricultores e o setor agrícola em benefício de economias, fortalecendo ao mesmo tempo o desenvolvimento de comunidades.

As inscrições para o subsídio terminam em 30 de março de 2022 às 17h EDT (19h no horário de Brasília). As inscrições aprovadas receberão recursos para iniciar e implementar projetos que promovam soluções climáticas sustentáveis para agricultores e o setor agrícola.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder global em desenvolvimento, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão. A AGCO entrega valor ao cliente através de seu portfólio de importantes marcas diferenciadas, como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®. Alimentada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a completa linha de equipamentos e serviços da AGCO ajudam agricultores a alimentar nosso mundo sustentavelmente. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, estado norte-americano da Geórgia, a AGCO obteve vendas líquidas no valor de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para receber notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga-nos pela hashtag #AGCOIR.

Sobre a AGCO Agriculture Foundation (AAF)

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), fundada pela AGCO Corporation (NYSE: AGCO) em 2018, é uma fundação privada com o objetivo de prevenir e aliviar a fome. A fundação inicia programas de impacto que apoiam a segurança alimentar, incentivam o desenvolvimento da agricultura sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades agrícolas marginalizadas. A AAF tem sede em Vaduz, Liechtenstein e suas operações são gerenciadas a partir de Duluth, Geórgia, nos EUA. Para mais informações, acesse https://www.agcofoundation.org/

Contato

Metti Richenhagen, AGCO Agriculture Foundation metti.richenhagen@agcocorp.com

