China anuncia sanções a americanas Raytheon e Lockheed por acordo com Taiwan

A China anunciou nesta segunda-feira que vai impor novas sanções às americanas Raytheon Technologies e Lockheed Martin por terem fechado contratos de vendas de armas com Taiwan. Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin anunciou a punição durante coletiva diária, citando uma nova lei de sanções estrangeiras que entrou em vigor em 2021.

O gesto foi em resposta a um contrato de US$ 100 milhões aprovado por Washington para a manutenção de sistemas de defesa de mísseis de Taiwan pelas duas empresas.

"A China mais uma vez pede que o governo dos EUA e partes relevantes...interrompam as vendas de armas a Taiwan e rompam laços militares com Taiwan", disse Wang.

Ainda segundo o porta-voz, "a China continuará tomando todas as medidas necessárias para salvaguardar seus interesses de segurança e soberania com firmeza, de acordo com o andamento da situação".

Taiwan é uma ilha autônoma que a China alega ser parte de seu território. Os dois lados se separaram durante a guerra civil de 1949.

Os EUA não têm relações formais com Taiwan, mas são seu principal aliado.

