Chanceler alemão conversará com Putin por telefone nesta segunda-feira

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, conversará nesta segunda-feira (21) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela crise ucraniana, informou seu gabinete em Berlim.

O chefe de Governo alemão "conversará novamente por telefone com o presidente russo hoje, no final da tarde, algo que está estreitamente vinculado e acordado com o presidente francês Emmanuel Macron", afirmou o porta-voz do chanceler, Steffen Hebestreit, em uma entrevista coletiva.

dac/ilp/at/mar/an/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags