Alto Representante da UE ameaça Rússia com sanções em caso de ações na Ucrânia

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou nesta segunda-feira, 21, que caso haja uma anexação pela Rússia de regiões separatistas no leste da Ucrânia, "certamente" sanções serão impostas ao país. Em coletiva de imprensa antes de reunião com os ministros das relações exteriores do bloco, o diplomata disse ainda que "caso haja reconhecimento" da independência das áreas separatistas, colocará "sanções" à mesa para serem discutidas pelos representantes dos estados membros.

Hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teve conversas telefônicas com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Na ocasião, o líder informou que irá assinar um decreto reconhecendo a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, na Ucrânia.

