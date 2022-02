Aeroporto da Catânia fecha por algumas horas pelas cinzas do vulcão Etna

A nuvem de fumaça junto com as cinzas lançadas pelo vulcão Etna obrigaram, nesta segunda-feira (21), a se ordenar o fechamento do aeroporto da Catânia, um dos mais importantes da Sicília, no sul da Itália.

"As condições atuais permitem abrir o aeroporto. As atividades serão limitadas e os voos sofrerão atrasos", anunciou o aeroporto em sua página do Facebook depois que o espaço aéreo do aeroporto de Catânia permaneceu fechado para o tráfego devido à atividade do Etna.

Nenhum avião pôde pousar ou decolar por várias horas.

O vulcão, cuja majestosa silhueta domina o leste da Sicília e, em particular, a cidade portuária da Catânia, formou rios de lava e uma nuvem de fumaça, enquanto as cinzas se estendem por mais de dez quilômetros, de acordo com a Defesa Civil da Sicília.

As cinzas cobriram vários centros urbanos da região, atingindo, sobretudo, as cidades de Milo e Acireale.

Entre os vulcões ativos da Europa, localizado na costa leste da Sicília, o Etna tem 3.357 metros de altitude e registra erupções frequentes há cerca de 500.000 anos.

