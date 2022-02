Schwartzman vence Cerúndolo e vai disputar a final do Rio Open

O argentino Diego Schwartzman confirmou seu favoritismo no Rio Open neste sábado ao derrotar seu compatriota Francisco Cerúndolo e se classificar para a final do principal torneio de tênis da América do Sul.

Campeão da competição carioca em 2018, "El Peque" (14º no ranking mundial) venceu seu adversário por 7-6 (7/4) e 6-3 na quadra de saibro do Jockey Club. Cerúndolo ocupa o 100º o ranking da ATP.

Em um jogo com vários erros de ambos os lados, Schwartzman conseguiu superar o cansaço causado por ter demorado três horas e 33 minutos para eliminar o espanhol Pablo Andújar (74º) no duelo das quartas de final.

As chuvas atrapalharam a programação a partir de quinta-feira, o que fez os jogos das quartas de final serem realizados no início de sábado; no caso de Schwartzman, quase cinco horas antes do duelo das semifinais.

"Acho que em alguns momentos foi uma boa partida levando em conta o que foi o dia e as longas partidas que nós dois jogamos. No momento em que consegui vencer o (primeiro) set, acho que ele caiu emocionalmente", disse o vencedor, que recebeu grande apoio dos fãs brasileiros.

O adversário na final de domingo virá do confronto entre o italiano Fabio Fognini (38º) e o jovem espanhol Carlos Alcaraz (29º), de 18 anos, que surpreendeu no sábado ao derrotar o grande favorito, o italiano Matteo Berrentini, sexto do ranking mundial.

Sem Berrettini e o norueguês Casper Ruud (8º), que teve que abandonar na última hora por lesão, Schwartzman desponta como o grande favorito para erguer seu segundo título nas quadras cariocas, depois daquele que conquistou em 2018 ao bater o espanhol Fernando Verdasco.

Se vencer, o argentino, finalista do ATP 250 em Buenos Aires na semana passada, se tornará o primeiro bicampeão do Rio Open, que foi disputado pela primeira vez em 2014.

