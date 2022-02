Schwartzman e Alcaraz vencem e farão a final do Rio Open

O argentino Diego Schwartzman e o espanhol Carlos Alcaraz se classificaram para a final deste domingo do Rio Open, o principal torneio de tênis da América do Sul.

Se erguer o troféu, o argentino, finalista do ATP 250 em Buenos Aires na semana passada, se tornará o primeiro bicampeão do torneio, que foi disputado pela primeira vez em 2014.

Campeão da competição carioca em 2018, "El Peque" (14º no ranking mundial) venceu seu adversário por 7-6 (7/4) e 6-3 na quadra de saibro do Jockey Club.

Em um jogo com vários erros de ambos os lados, Schwartzman conseguiu superar o cansaço causado por ter demorado três horas e 33 minutos para eliminar o espanhol Pablo Andújar (74º) no duelo das quartas de final.

As chuvas atrapalharam a programação a partir de quinta-feira, o que fez os jogos das quartas de final serem realizados no início de sábado; no caso de Schwartzman, quase cinco horas antes do duelo das semifinais.

"Acho que em alguns momentos foi uma boa partida levando em conta o que foi o dia e as longas partidas que nós dois jogamos. No momento em que consegui vencer o (primeiro) set, acho que ele caiu emocionalmente", disse o vencedor, que recebeu grande apoio dos fãs brasileiros.

O argentino vai disputar sua segunda final em uma semana, depois de perder o ATP 250 em Buenos Aires na semana passada para o norueguês Casper Ruud (8º), que desistiu do torneio carioca na última hora devido a uma lesão abdominal.

Seu adversário será um tenista de presente e futuro promissor, mas que poucos imaginavam na decisão.

Alcaraz, de 18 anos, surpreendeu logo cedo ao derrotar (6-2, 2-6 e 6-2) o italiano Matteo Berrettini, sexto do ranking mundial e grande favorito no Rio, em duas horas e dois minutos, em uma disputa que foi interrompida algumas horas por causa da chuva.

Três horas após a classificação, ele voltou à quadra principal com a força de sua direita intacta para eliminar o italiano Fabio Fognini, de 34 anos, finalista do Rio Open 2015.

Apelidado de "Novo Nadal", comparação que ele prefere evitar, venceu o jogo por 6-2 e 7-5 em uma hora e 45 minutos, já na madrugada de domingo, para se classificar para sua primeira final de ATP 500.

"Não foi nada fácil jogar duas partidas no mesmo dia, duas partidas muito difíceis contra grandes jogadores. Me surpreendi por aguentar tanta exigência no mesmo dia. Estou super emocionado", disse ele.

O duelo inédito pelo título está marcado para este domingo, às 17h30, horário de Brasília.

--- Resultados da 6a jornada do Rio Open:

- Simples masculino (quartas de final):

Carlos Alcaraz (ESP/N.7) x Matteo Berrettini (ITA/N.1) 6-2, 2-6, 6-2

Fabio Fognini (ITA) x Federico Coria (ARG) 6-4, 6-2

Diego Schwartzman (ARG/N.3) x Pablo Andújar (ESP) 7-6 (7/3), 4-6, 6-4

Francisco Cerundolo (ARG) x Miomir Kecmanovic (SRB) 5-7, 6-2, 6-4

- Simples masculino (semifinais):

Diego Schwartzman (ARG/N.3) x Francisco Cerúndolo (ARG) 7-6 (7/4), 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.7) x Fabio Fognini (ITA) 6-2, 7-5

