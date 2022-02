Presidente do Conselho Europeu questiona vontade de diálogo da Rússia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lançou dúvida neste domingo sobre a predisposição do governo russo para evitar um conflito armado na Ucrânia. "A grande questão permanece: o Kremlin quer diálogo? Não podemos oferecer um ramo de oliveira para sempre enquanto a Rússia realiza testes de mísseis e continua a acumular tropas", disse Michel durante a Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha.

Líderes ocidentais têm alertado que a Rússia estaria apenas em busca de um pretexto para atacar a Ucrânia. O Kremlin mantém um cerco com aproximadamente 150.000 soldados russos, aviões de guerra e equipamentos próximos à fronteira ucraniana. Os russos realizaram exercícios nucleares no sábado, bem como os convencionais exercícios em Belarus, e tem exercícios navais em andamento ao largo da costa do Mar Negro.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no sábado que pediu a Vladimir Putin um encontro a fim de buscar uma solução para a crise entre os dois países. A Rússia nega planos de invasão, mas o Kremlin não respondeu à oferta até domingo. Hoje, Belarus - não a Rússia - anunciou a extensão dos exercícios militares perto da fronteira com a Ucrânia. A Otan estima que haja 30 mil soldados russos em Belarus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(Com Associated Press)

Tags